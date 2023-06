WSJ: Tulevikku vaatav Ukraina võiks Euroopa Liidu vahele jätta

Kogu sõja vältel on Kiiev maadelnud väljakutsega, kuidas selgitada skeptilistele Lääne poliitikutele ja valijatele, miks Ukraina demokraatlike annetajate sõjalise ja rahalise toe ära on teeninud. Et keegi Putini Venemaa taolist revanšistlikku ja autoritaarset jõudu Euroopa piire jõuga ümber kujutama ei taha, peaks olema iseenesest mõistetav. Kuid häälekate vähemuste jaoks paljudes Lääne ühiskondades kipub seda reaalsust varjutama fakt, et Ukraina postsovetlik ajalugu on poliitiline ja majanduslik hullumaja.