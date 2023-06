WSJ: Miks inflatsioon maailmas ei taandu

Rikastes riikides tõstavad keskpankurid teravalt inflatsiooniprognoose, kirjutavad pliiatsiga kalendrisse intressimäära edasisi kergitusi ning hoiatavad investoreid, et määrad jäävad kõrgele veel mõneks ajaks. Mõned on tõstetega pausi pidamise plaanid prügikorvi pildunud.

Kõrge inflatsiooni vastu on võideldud umbkaudu aasta, kuid võidu välja kuulutamisest on poliitikaseadjad veel üksjagu kaugel. USA ja Euroopa alusinflatsioon on ikka veel 5 protsenti või kõrgem, kuigi energia ja toidu mullused peadpööritavad hinnatõusud vaikselt taanduma hakkavad. Mõlemal pool Atlandit on palgatõus stabiliseerunud kõrgetel tasemetel ning märke selle kindlast kukkumisest on kasinalt.