Enam kui kaks nädalat tagasi alanud pealetungi käigus on Ukraina armee küll haaranud kaheksa küla ning üle saja ruutkilomeetri maad, kuid on kaotanud arvukalt Lääne tanke ja soomukeid. Samas pole veel võitlusse astunud enamik Ukraina reservbrigaade, mis pealetungi tarvis välja õpetati ja varustati.

«Mõnede inimeste arvates on see Hollywoodi film ja nad ootavad otsekohe tulemusi. Nii see pole,» ütles Zelenskõi BBC poolt kolmapäeval avaldatud intervjuus. «Kaalul on inimeste elud. Mida iganes mõned tahta võivad, kaasa arvatud katsed meid survestada, kõige lugupidamise juures, meie liigume lahinguväljal edasi viisil, mida meie kõige paremaks peame.»