Kuid miljonite potentsiaalsete patsientideni jõudmiseks peavad ravimitootjad pakkuma enamat kui lihtsalt kaalulangetust. Olulised on ka kindlasti ravimi hind, selle manustamise mugavus ja kättesaadavus. Näiteks praegu on Novo Nordiski toodetav Ozempic, selle sõsarravim Wegovy ning Eli Lilly toodetav Mounjaro (mis on saanud müügiloa diabeedi, kuid mitte rasvumise raviks) veel kallid, makstes üle 10 000 dollari aastas, ning on saadaval ainult süsti kujul.