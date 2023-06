WSJ: Silicon Valley eduretsept: võluseened, LSD ja ketamiin

Ettevõtjate sage uimastitarbimine on liikunud tööpäevajärgsest tegevusest otse ärikultuuri, tekitades moraalse dilemma juhatuste ja ärijuhtide vastutusest töötajate ees, kes sageli kasutavad samu aineid. Selle liikumise eesliinil on tehnoloogiafirmade juhid ja töötajad, kelle jaoks psühhedeelikumid ja aineid, nagu psilotsübiin, ketamiin ja LSD, on hüppelaud äris edukaks olemisse.