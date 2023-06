WSJ: Putin võtab Wagneri globaalse impeeriumi oma kontrolli alla

Venemaa asevälisminister lendas Damaskusesse, et isiklikult kinnitada Süüria presidendile Bashar al-Assadile, et nüüdsest ei tegutse Wagneri grupi väed seal enam iseseisvalt. Lisaks helistasid Venemaa välisministeeriumi kõrged ametnikud Kesk-Aafrika Vabariigi presidendile, kelle ihukaitsjate hulka kuuluvad Wagneri palgasõdurid, ja kinnitasid talle, et laupäevane kriis ei mõjutanud Venemaa poliitikat Aafrikas. Süüriast lendasid Venemaa eriolukordade ministeeriumi lennukid Malisse, mis on Wagneri üks põhilisi tegevuskohti välismaal.