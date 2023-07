Vene väed on küll tõsiselt nõrgenenud, kuid Ukraina vasturünnak ei taha võtta vedu, ütlesid Lääne liitlased. Nad rõhutasid, et venelaste vastupanu on osutunud oodatust tugevamaks ning igasugused lootused kiirele läbimurdele on purunenud.