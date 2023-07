Kokkuleppe vahemehe, Valgevene presidendi Aljaksandr Lukašenka sõnutsi on Prigožin hoopis Venemaal. Venemaa sotsiaalmeedia kaldub kinnitama, et kodulinnas Peterburis. Lukašenka ütles, et paljud Wagneri sõdurid paiknevad oma baasides, Venemaa lõunaosas. USA andmetel on Wagneri võitlejaid veel ka Ukraina okupeeritud aladel.