WSJ: Lääne autotootjate ajastu Hiinas sai läbi

Lääne autotootjad on Hiinas domineerinud aastakümneid – sellest ajast peale, kui neil lubati asutada ühisettevõtted kohalike partneritega. Mõned said ratsa rikkaks, kui Hiina Ameerika maha jättis ja maailma suurimaks autoturuks sirgus. Kuid nüüd on kodumaised tegijad endale võõramaalastest võimsama läbimüügi kindlustanud ning Lääne valitsusaeg on läbi.