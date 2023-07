WSJ: Türgi taas turusõbralikuks muutmisega kaasnevad ohud

Äsja andis Erdoğan teada, et Türgi keskpanga tüüri juurde asub Goldman Sachsi ja First Republicu taustaga pankur Hafize Gaye Erkan. Järjekordne märk, et pärast maikuist valimisvõitu on Türgi liider tagurdamas eemale majandusmõtetest, mis finantsturgudele üldiselt vastukarva olid – nagu sõltumine laenupõhisest kasvust ning inflatsiooniga võitlemine madalate intressimäärade abil.