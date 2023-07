Dr Glazer on psühhiaater, patsiendiks Wall Street oma sõltuvuste ja vaimuhaigustega. Pandeemia järel on nõudlus saanud tiivad. Äsja värbas Glazer oma tiimi kaks täiendavat terapeuti. Kokku on neid nüüd kuus, ravialuseid korraga kahesaja ringis.