Sel nädalal luhtus läbirääkijate katse panna paberile üleilmne diil, mis korraldaks ümber, kus ja kuidas suuri tehnoloogiafirmasid maksustatakse. Siiski kinnitasid kaasalööjad, et lahendusele on nihkutud piisavalt lähedale, et välistada ränk alternatiiv: uus kaubandussõda USA ja Euroopa vahel.