Samal ajal on Kreml katsunud motiveerida Wagneri sõdureid Ukrainas edasi võitlema. Putin ütles Kommersantile, et korraldas kohtumise Prigožini ja teiste Wagneri komandöridega paar päeva pärast nende lühikeseks jäänud mässu justnimelt selleks, et arutada võitlejate «töövõimalusi».