WSJ: Venemaa läks majandussõjas Läänega äkkrünnakule

President Vladimir Putini pühapäeval allkirjastatud dekreedi alusel on Danone’i ja Carlsbergi tütarfirmad Venemaal käesolevaga riikliku haldusfirma Rosimuštšestvo majandada.

See on teine kord, mil käiku on läinud Kremli aprillikuine korraldus, mille alusel võib ajutiselt haarata kontrolli Moskva silmis «ebasõbralike» riikide ettevõtete või isikute vara üle. Vene ametnike sõnutsi kujutavad seesugused ülevõtmised kättemaksumeetmeid lääneriikide samalaadsete sammude vastu. Aprillis võttis Kreml kontrolli sakslaste Uniperi ja soomlaste Fortumi kommunaalfirmade üle Venemaal.