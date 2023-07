WSJ: USA kliimaseaduse suurimad võitjad on välisfirmad

Inflatsiooni vähendamise seadus (Inflation Reduction Act) on aasta ajaga sünnitanud ligi 110 miljardi dollari eest USA puhasenergiaprojekte, näitab WSJ analüüs. Välismaised firmad, lõviosas Lõuna-Koreast, Jaapanist ja Hiinast, on kaasatud projektidesse, mis katavad kõnealustest kulutustest üle 60 protsendi. Kahekümnest suurimast investeeringust on 15 tehtud ettevõtetesse, kus osalevad välisfirmad. Praktiliselt kõik neist on akutehased.