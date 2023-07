WSJ: Venemaa mõju Indias väheneb, kuigi kiindumus kestab

Kas India pikk armuafäär Venemaaga kunagi ka otsa lõpeb? Esmapilgul tundub, et vaevalt. Viimase kahe kümnendiga on New Delhi küll lähenenud Washingtonile, kuid tihedad diplomaatilised ja sõjalised sidemed Moskvaga on säilitatud. Aga Venemaa ja Vladimir Putini populaarsus indialaste seas ei takista Moskva tähte tuhmumast. Hiina kiire tõus tandemis Venemaa majanduse ja tehnoloogia suhtelise peetusega garanteerib, et ajapikku India-Vene lähedus leigub.