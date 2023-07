WSJ reporteriga rääkinud rannikuvalve ohvitseri sõnutsi pole praeguseks küll võimalik ametlikult kinnitada, et tuli just elektriautost alguse sai, kuid tuld kustutama tormanud meeskonnaliikmete teatel lahvatasid leegid alal, kuhu olid pargitud just seda sorti sõiduriistad.