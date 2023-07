Et hädad lahti rääkida: sel ülitähtsal inflatsiooniteemal räägivad poliitikud ja valijad üksteisest tihtilugu täiega mööda. Nn professionaalid keskenduvad inflatsioonimäärale: vaadake, see ju muutub! Aga nende jaoks, kes tegelikult midagi ostma peavad, on tähtis hoopis hind.

Me saame ju kõik aru, et kuust kuusse ja aastast aastasse tõusvad hinnad põhjustavad peredele ja äridele parasjagu peavalu. Ekspertidel läheb liiga kergesti meelest, et rahval on raske seni, kuni hinnatase püsib sissetulekute suhtes kõrgel – mis siis, et inflatsioonimäär on langenud. Ja sellest on saanud poliitiline paratamatus kogu maailmas.