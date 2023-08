L. I. N. D. A. ehk Lindas Involved in Network Development Association asutati 1980. aastatel, mil teatud vanuses ameeriklannad avastasid, kuivõrd paljud neist on Lindad. Pärastpoole käis nimi alla ja pole täistuure üles võtnud tänaseni. Noorim Linda pildil on 57 aastat vana.