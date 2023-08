Sõdurite sõnutsi on kobarpommidega sihitud tihedamalt jalameestega pikitud paiku, sõidukikolonne ja vastasele varju pakkuvaid metsasalusid.

Moskva miiniväljade ja ülekaaluka õhuväe käes on Kiievi vastupealetung osutunud hambutuks. Raske on olnud rakendada Läänest saadud tanke ja soomukeid, et tugevasti kindlustunud Vene kaitseliinidest läbi tungida.