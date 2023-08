Läinud aastal hilines kolmandik kõigist Saksa rahvusvedaja Deutsche Bahni pikamaarongidest. Süvenemas on eksistentsiaalne kriisi riigis, kus hiljaks jäämine on rangelt verboten.

«See on piinlik olukord, saksa rahva kultuurikriis,» ütles Berliini sotsiaalteaduste keskuse WZB transpordipoliitika professor Andreas Knie. «Me armastame hoobelda, et oleme kõige paremad, kõige korralikumad... Aga nüüd hilineb Deutsche Bahn ja jalgpallis kukuvad konkurentsist meeskond ja naiskond. Ei tee me enam häid asju midagi,» viitas ta tõenäoliselt viperustele viimastel MMidel.