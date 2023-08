Kuid seekord läksid võlakirjatootlused üles. See näitab, et Fitchi samm väärib tähelepanu. Mitte et ta meile midagi uut ütleks, aga tegemist on järjekordse hoiatusega sellest, kuivõrd erinevas ja sügavamalt riskantsemas olukorras on USA riigirahandus täna.