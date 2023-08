Portugali põhjaosa mägede vahel varjub piltilus põllumajandusküla Covas do Barroso. Elanikke on seal alla kahesaja, enamik neist 60 või vanemad. Tuntud on see piirkond kaitsealuste Barrosão veiste poolest, kelle lihast kangesti lugu peetakse. Lähim linnake Boticas jääb 20-minutise autosõidu taha. Mäeveerel seistes ei kuule sa muud, kui sõraliste muugimist, linnulaulu ja putukapininat.

Kohalikud aimavad halba. Sõna mina peale läheb nende nina kirtsu, veel enne augusti lõppu on plaanis meeleavaldus. «Meie peamine probleem on see, et nad tahavad meid hävitada,» ütles protestigrupi Associação Unidosem defesa de Covas do Barroso liider Nelson Gomes. «Esiteks plaanitav maht, aga ka lähedus. Sisuliselt külla tuleb [kaevandus].»