Hiidsubsiidiumid ja protektsionismi kasv on löömas hingekella aastakümneid kestnud vabakaubandusele. Selles võistluses kaotavad ennekõike väiksemad riigid, aga ka Ühendkuningriigid ja Singapur.

Maailma suurimad majandused pakuvad tohutuid subsiidiume, et meelitada endale tuleviku tööstusharusid. Kaotajateks on kõik riigid, kes ei suuda maksta.

Akude, päikeseenergiaseadmete ja muu rohetehnoloogia tootjatele pakutavad uued maksusoodustused meelitavad USAsse väliskapitali. Euroopa Liit püüab vastata sellele oma roheenergia tugipaketiga. Jaapan kavatseb laenata 150 miljardit dollarit, et rahastada investeeringuid rohetehnoloogiasse. Kõik need riigid töötavad selle nimel, et vähendada oma sõltuvust Hiinast, mis domineerib sellistes valdkondades nagu akud ja nende tootmiseks vajalikud maavarad.