WSJ: FBI eksagent tunnistas end süüdi Vene oligarhi heaks töötamises

Charles McGonigali ülestunnistus Manhattani föderaalkohtus on tähelepanuväärne ka sellepoolest, et tegemist on FBI endise kõrge ametnikuga, kes tõusis karjääriredelil FBI New Yorgi büroo vastuluureoperatsioonide juhiks ja omas ülevaadet mõnest agentuuri kõige tundlikumast uurimisest. McGonigal lahkus agentuuri teenistusest 2018. aastal.