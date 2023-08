WSJ: Miks võib sõda Ukrainas aastaid kesta

Ukraina enda keskne sõjaline eesmärk – taastada oma territoriaalne terviklikkus – on väga selge, kuid seda on raske saavutada, kui lääneriigid piiravad ka edaspidi Ukraina sõjalist toetamist. USA ja tema peamised liitlased Euroopas, nagu Saksamaa, tahavad takistada Venemaa võitu, kuid kardavad Ukraina võiduni aitamise kulusid ja riske. Mõni lääne ametnik on pakkunud välja ambitsioonikaid rahukokkuleppeid, kuid need ei sobi ei Kiievi ega Moskva eesmärkidega.

Venemaa president Vladimir Putin on korduvalt muutnud oma väljakuulutatud eesmärke, alates Vene impeeriumi taastamisest endistes piirides kuni ainult teatud territooriumite hõivamiseni selle järgi, milline on olnud Venemaa sõjaline edu või ebaedu. Tema pikaajalist eesmärki tuua Ukraina tagasi Moskva võimu alla ei näi olevat praegu reaalne saavutada, kuid ukrainlased usuvad, et Putin ei kavatse sellest loobuda, mistõttu on ukrainlastele ainuke lõpplahendus sõja täielik võitmine, mitte kompromissidel põhinev vaherahu.