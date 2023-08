Siinsed pangad värbavad Moskvast talente, et tulla toime Vene raha uputusega. Dubai kauplejad vahendavad rohkem Vene naftat ja kulda kui kunagi varem. Ja venelased kergitavad Dubai kinnisvarabuumi, makstes sageli sularahas.

See häirib AÜE lähimat julgeolekupartnerit USA-d, kuid Vene raha on muutunud emiraadi majandusele liiga oluliseks, et seda tõrjuda.