WSJ: Venemaa armeele väljakutse esitanud Wagneri juhi Jevgeni Prigožini hukk

Vene võimude teatel hukkus Prigožin lennuõnnetuses Moskvast loodes. Wagneri lähedased sotsiaalmeediakanalid väitsid, et eralennuki Embraer Legacy 600 tulistas alla Vene õhutõrje. Postitatud on näiteks videomaterjal, millelt on näha väljalastud raketi jäetud jälg ja taevast ühe tiivaga lennuki kukkumine.