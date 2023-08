Viis Ukraina eesliini sõdurit on äsja märganud Vene patrulli ja varjunud metsa. Nad olid sunnitud oma USA soomukid maha jätma, sest need osutusid Vene suurtükiväele lihtsaks sihtmärgiks. Nüüd üritavad nad territooriumi vabastada meeterhaaval. Kompanii on lähivõitluses juba hõivanud kolm kaevikut ja loodab, et mets aitab neil teha veel ühe sammu Aasovi mere ranniku poole. See – jõuda rannikule ja lüüa kiil Vene okupatsiooniarmee vahele – ongi nende peaeesmärk.