Suur osa jõupingutustest inflatsiooni alandamiseks on tehtud: viimase nelja aastakümnega kõige kiiremini kasvanud intressimäär on langenud 9,1 protsendilt 3,2 protsendile.

See on hea uudis, kuid esitab Föderaalreservile uue keerulise küsimuse: kas jätkata sama agressiivselt, et jõuda 2 protsendile?