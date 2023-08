VAATA OTSE ⟩ WSJ: Kompartei ideoloogia pärsib Hiina majanduse elavdamist

Maailmapanga andmetel on kodumajapidamiste tarbimine Hiinas alates 2016. aastast stabiilselt tõusnud ja moodustab nüüd umbes 38% riigi SKTst. USA vastav näitaja on 68%.

Eelmisel aastal hoiustasid Hiina pered säästudena 33,5% oma kasutada olevast sissetulekust, võrreldes 29,9%ga 2019. aastal, teatas UBS. Hiina majapidamiste säästumäär on järjekindlalt olnud üks kõrgemaid maailmas.

Hongkongi ülikooli rahandusprofessor Zhiwu Chen ütles, et Hiina poliitikakujundajad on pikka aega uskunud, et ressursside ümbersuunamine riigisektorisse kiirendab majanduskasvu ja on kindlam meede kui inimestele raha andmine. Nende nägemuses on tarbijaid ebastabiilsemad ja neid ei ole võimalik nii lihtsalt kontrollida kui riigiettevõtteid, kuid ei ole kindel, et nad kulutaksid rohkem raha, isegi kui neil seda oleks, lisas ta.

Hiina ametnikud on kasutanud seda argumenti, selgitades rahvusvahelistele institutsioonidele, miks riik ei taha lihtsalt jaotada rahvale raha või kuponge, nagu USA seda pandeemia ajal tegi, kinnitavad vestlustega kursis olevad inimesed.

Kohtumistel on Hiina ametnikud rõhutanud ka vajadust vältida jooksevkonto puudujääki, mis annaks märku suuremast sõltuvusest välismaailmast ajal, mil pinged Pekingi ja Lääne vahel pidevalt kasvavad. See tähendab, et Hiina jätkab investeeringuid ja toetub ka edaspidi omaenda tarneallikatele.

Hiina ametnikud on rääkinud oma kolleegidele rahvusvahelistes institutsioonides, et raskused, mis Xi kultuurirevolutsiooni ajal üle elas – ta elas väga karmides tingimustes ja tegi rasket füüsilist tööd – veensid teda, et just kokkuhoid suurendab jõukust.