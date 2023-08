WSJ: Kremli aknast avanev vaade pole läbini närune

Originaalplaan Ukrainas võis Putinil ju läbi kukkuda ja keeruka kurnamissõja kaela tõmmata, kuid omad hädad on ukrainlastelgi. USA ja Ukraina sõjaväejuhid nägelevad selle üle, kes vastupealetungi venimise pärast vastutama peaks. Ja nüüd, mil Ameerika ametnikud hoiatavad, et järgmiseks pealetungiks tuleval aastal Ukraina samalaadset ega suuremat abi ilmselt ei saa, võib Putin jõuda järeldusele, et Ukraina vastupanuvõime selgroog on murtud.