Üha rohkem kodus töötavaid inimesi ütlevad, et tööandja missioon ja visioon on kaotamas nende jaoks oma tähendust.

Gallupi värske uuringu kohaselt langes nende kaugtöötajate osakaal, kes ütlesid, et jagavad oma tööandja eesmärke, aastaga 32 protsendilt 28 protsendile, mis on madalaim tase pandeemiaeelsest ajast arvates. Küsitlused viidi läbi tänavu kevadel ja suvel, hõlmates ligi 9000 USA töötajat, kellel on võimalik töötada kodust.