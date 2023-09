WSJ: Uues kismas Kuu pärast on Vene avarii järel USA -l uus pearivaal

Ilmaruumi tikub üha arvukamalt riike ja firmasid, ning robotite plaanitavad kuundumised on kalendrit suisa ummistamas. Kuid nagu 1960ndate võidujooksu päevil selle nimel, kelle saapatald esimesena Kuu pinda puudutab, taandub konkurents kuubaasi pärast superjõududele. Vahe on vaid selles, et seekord pole Washingtoni vastaseks Moskva, vaid Peking.