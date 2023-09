WSJ: Lähis-Idast sai maailma sularahaautomaat

Tänavu ootavad kõrbe-Davosi korraldajad üritusele sellist tormijooksu, et piletihinnaks küsitakse 15 000 dollarit nägu. Sihikul suurem üleilmne mõju, säravad Lähis-Ida monarhiad finantsmaailma rambivalguses. Tänu energiabuumile on neil taskud dollaritest tulvil just nüüd, mil läänlased tehingutest ja erainvesteeringutest tagasi tõmbuvad – intressimäärade puredes.