WSJ: USA tuuleparkide revolutsioon kukkus läbi

Dilemma plakatipoiss on taanlaste Ørsted – endine nafta- ja gaasitootja, kes maailma juhtivaks meretuuleparkide arendajaks kehastus. Pärast läinudnädalast 2,3 miljardi dollarist kahjuhoiatust USA projektidelt on Ørstedi aktsia kaotanud üle 10 miljardi dollari ehk kolmandiku turuväärtusest. Teisipäeval langetas Moody’s ka nende krediidireitingut, muutes veelgi nutusemaks ettevõtte olukorra, kes sarnaselt kinnisvaraarendajatele oma plaanide finantseerimiseks laenuraha vajab.

Ørsted võitis tuulefarmilepingud Connecticuti, New Yorgi ja New Jersey ranniku lähistele aastatel 2018 ja 2019, lubades müüa nende projektide elektrit fikseeritud hinnaga. Tänaseks on lubade viibimine, kasvanud kulud ja kerkivad intressimäärad nende kasumilootused põhimõtteliselt põlema pannud.