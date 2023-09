WSJ: Mida tuleks teada ajaloolisest kaasusest USA vs Google

Justiitsministeerium soovib selgitada, kas Google on kasutanud ebaseaduslikke leppeid, et tõrjuda tahaplaanile rivaale ning kahjustades seeläbi tarbijaid ja reklaamijaid. Näiteks maksab Google Apple’ile miljardeid dollareid, et olla vaikimisi otsingumootor brauseris Safari.