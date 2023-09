WSJ: Kas majanduskrahhi korral oleks parem president Trump või Biden?

Võiks ju rõõmustada, et viperustele vaatamata pole USA ja maailma majandus 2008. aasta Lehman Brothersi mastaapi katastroofi veel kogenud. Alates märtsikuust ei väsi regulaatorid rõhutamast, et tänu finantskriisi kiiluvees kehtestatud reeglitele on pangad praeguseks palju paremini kapitaliseeritud kui enne eelmist pauku. Ja et paanika puhuks on Föderaalreserv ja teised keskpangad sepistanud rohkesti riistu. Ühesõnaga: valitsejad annavad teada, et kõik on korras ja siiapoole pole mõtet piiluda.