Nad nii väga tahavad, et me endale just nimelt iPhone 15 Pro Maxi ostaksime. Sest tänavuse kidura telefonimüügi taustal tuleb strateegiliselt pommitada ostuhulle. Alghind on tal mullusest Pro Max neljateistkümnest 100 dollarit kallim, kuid mälu tõesti suurem ja suumimine suurepärasem. Ja kogu krempel on 15 grammi kergem – mine või lendu.