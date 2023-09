WSJ: Intressimäärad võivad igavesti kõrgeks jääda

Signaal võib olla kaalukam, kui esmapilgul tundub. Oma prognoosides ja kommentaarides andsid mõned Fedi ametnikud mõista, et määrad ei pruugi jääda kõrgele mitte lihtsalt kauemaks, vaid igaveseks. Tehnilisemalt väljendudes: niinimetatud neutraalne intressimäär, mis inflatsiooni ja töötuse pikemas perspektiivis stabiilsena hoiab, on kerkinud.

See puudutab otseselt iga investorit, ettevõtet või majapidamist, kelle plaanid sõltuvad intressimääradest kümne aasta lõikes või kauem. See tõenäoliselt seletab sedagi, miks USA pikaajaliste riigivõlakirjade tootlused viimase paari kuuga teravalt tõusnud on, ning miks aktsiad vaevlevad.