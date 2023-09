Ühel mullusel varahommikul läksid Antigua ja Barbuda Falmouthi sadamas haarangule paarkümmend politseinikku ja FBI agenti. Üheskoos tungiti üle 80 meetri pikkusele megajahile Alfa Nero, mille arvatav omanik on Vene väetisemagnaat Andrei Gurjev.

Sellest päevast peale on 120 miljoni dollarine alus selles unises sadamas sitsinud, tantsupõrandaks transformeeritav ujumisbassein nukralt tühi – vaikiv sõnum Venemaa-vastase majandussõja varjukülgedest ja õudusunenägu saareriigile, kus elanikke kõigest 93 000.

Oma kleenukesest kukrust tuleb maksumaksjatel jõude seisva aluse hooldamiseks välja käia 28 000 dollarit nädalas: näiteks tuleb palka maksta itaallasest kaptenile, 2000 dollarit päevas kulub aga diislikütusele, et konditsioneer käimas hoida. Kui see välja lülitada, vallutab hallitus laeva kahe päevaga. Ning siis võivad tuksi minna lehtpuupuidust sisustus ja Joan Miró maal. Kriisikomandoks pardale jäänud kuuikul on šampus, homaarid ja kalamari kappidest ammu kadunud. Elavad nagu erakud ja katsuvad aluse korras hoida.