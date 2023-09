WSJ: Ahjuõun? iPhone 15 Pro kuumeneb üle

Teatud stsenaariumides saavutab Apple’i kalleim telefon temperatuuri, mis ei lase seda katsuda – selgub arvustustest, WSJ testidest ning sotsiaalmeediapostitustest Hiinas, Ameerikas ja Kanadas. Sarnaseid kuumalaineid on viimase aasta jooksul kogenud ka mõned iPhone 14 Pro omanikud.

Tüüpiliselt kuumeneb uus 15 Pro üle laadides ja intensiivseid äppe kasutades. Probleem paneb muretsema, et lahenduse leidmiseks peab Apple pakkuma tarkvaravärskendusi, mis mõjutavad sooritust. Kallima otsa iPhone’id on olnud Apple’i jaoks pikemat aega kriitiline sissetulekuallikas, kuna üleilmne nutitelefoninõudlus kukub. Firma loodab, et iPhone 15 – ja iseäranis Pro – nad tagasi kasvuteele toob.