Lõviosa justiitsministeeriumi kartellikohtuasjast Google’i vastu on kulgenud suletud uste taga. Seetõttu on kohtunik sunnitud kaitsma ennast kriitika eest, et ta tuli liiga varmalt vastu Google’i ja teiste huvitatud osapoolte, nagu Apple, palvetele kohtusaal lukku panna.