Juba aastakümneid on poliitikud küll vastupidist kinnitanud, kuid ikkagi ähvardab rohepööre arenenud maades töökohti hävitada. Autod on stiilinäide. Euroopas elab ja õitseb autotööstus, mis annab 10 protsenti Euroopa Liidu tööstuslikust lisandväärtusest, mõnel Kesk- ja Ida-Euroopa maal suisa 23 protsenti. Kuid see tööstus on häälestunud kasumlikuks (toormaterjalid, tarneahelad, tööjõukulud, energiahinnad, kaubanduspoliitika jms) kaasaegse sisepõlemismootoriga auto kontekstis.