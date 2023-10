Lane ütles teisipäeval Leedu keskpangas peetud koosolekul, et teatud tasandil esineb märke hinnatõusu intensiivsuse vähenemisest käesoleva aasta jooksul. Kui üleüldine sõnum on ikkagi, et hinnatõusud on tunduvalt üle 2 protsendi, ütles ta.