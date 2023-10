WSJ: Eesti õppetunnid Ukrainale

«Arvutit [pistisega] ära osta ei saa,» ütles mulle Eesti peaminister Kaja Kallas. Kui ülesehitamise aeg kätte jõuab, peaks Ukraina president Volodõmõr Zelenskõi neid sõnu meeles pidama. Eesti – Euroopa Liidu ja NATO liige – on ÜRO andmetel maailma juhtiv digiriigi pakkuja, Freedoom House’i hinnangul parim postkommunistlik demokraatiamaa, Tax Foundationi järgi esikohal rahvusvahelises maksukonkurentsivõimes (USA on 22. kohal) ning Heritage Foundationi silmis majandusvabaduselt kuues (USA kahekümne viies). Neil on elaniku kohta kõige rohkem idufirmasid Euroopas ning nende 15-aastased on kontinendi priimused lugemises, teaduses ja matemaatikas.