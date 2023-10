WSJ: Gazasse lõksu jäänud palestiinlastel puudub vähimgi väljapääs

Samal ajal kogeb Egiptus kasvavat rahvusvahelist survet avada oma piiripunkt Gazaga, et sealsed kaks miljonit asukat soovi korral lahkuda saaksid. Piiritingimuste lõdvendamisele on Egiptuse valitsus vastu seisnud juba aastaid, sest tsiviilisikute seas võiksid riiki siseneda islamivõitlejad. Ühtlasi argumenteerivad egiptlased, et väljaränne ähvardaks Palestiina territooriumi terviklikkust.