Gaza ametnike sõnutsi on alates Iisraeli pommitamiskampaania algusest surma saanud üle 2300 palestiinlase, haavatuid on 9000. Pindalalt on Gaza umbes kaks korda suurem kui Washington. Elanikke on seal aga üle kahe miljoni ehk USA pealinnast kolm korda rohkem.