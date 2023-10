WSJ: Kuidas Iisraeli-Hamasi sõda maailma jõujooni Venemaa ja Hiina kasuks kallutab

Lähis-Ida olukorra pingestumise pikemat mõju on raske ennustada. Esiteks sõltub kõik sellest, kas Iisraelil õnnestub lõppkokkuvõttes kõrvaldada Hamas kui Gaza peamine sõjaline ja poliitiline jõud – mis on juudiriigi selgelt sedastatud eesmärk. Teine kriitiline küsimus on see, kas Iisraeli diplomaatilised suhted regioonis ja nende Lääne toetajate globaalne seisus jäävad püsima olukorras, kus tsiviilohvrite arv Gazas kasvab ning ees seisab linnalahingute õudus tihedalt asustatud maaribal.