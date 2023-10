«Iisraelil on õigus ennast kaitsta, ning mitte üksnes kaitsta, vaid ka kindlustada, niipalju kui võimalik, et seda enam ei juhtuks,» ütles pühapäeval USA välisminister Antony Blinken. «Kuid väga tähtis on samuti, kuidas Iisrael seda teeb, võttes kasutusele kõik abinõud, et tsiviilisikud viga ei saaks ning tagades, et abivajajad seda ka saavad.»